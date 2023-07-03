Американского полковника поразила деталь в тактике Путина

Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, разница между Путиным и Западом заключается в том, что, какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали западные лидеры, они все равно выглядят пустяковыми, передает РИА «Новости».

По его мнению, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, но он просчитался.

Макгрегор добавил, что российские заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть все то, что, как раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов.