В Киеве заявили о выгоде боевых действий на Украине для Запада

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые действия на Украине стали для Запада «золотым лотерейным билетом», поскольку «борьбу с его стратегическим противником ведет третья страна на своей территории». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Только представьте, <…> вам удастся вытащить золотой лотерейный билет. Другая страна <…> уничтожает боевой потенциал вашего главного стратегического противника, ведя войну на своей территории и теряя своих людей», — написал Подоляк.

Советник офиса Владимира Зеленского также отметил, что западные партнеры принимают решения о поставках Украине вооружений слишком медленно, и каждое из них приходится «буквально выгрызать зубами».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял до этого, что боевые действия на украинской территории дали возможность западным партнерам опробовать свое вооружение в прямом столкновении с российским. Он отметил, что за ситуацией с применением вооружения Запада тщательно следят все заинтересованные стороны, среди которых Китай и Индия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.