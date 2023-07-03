Сторонники Трампа освистали сенатора Грэма

Американского сенатора Линдси Грэма освистали во время митинга сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.

Критиковавший ранее Трампа Грэм пришел на митинг, чтобы его поддержать, однако собравшиеся отреагировали на это гулом и свистом.

«Ну что, можем найти что-то общее?» - сказал Грэм, прося людей успокоиться, однако они продолжили свистеть.

На распространившемся видео видно, что толпа неодобрительно свистит в течение нескольких минут. А некоторые сторонники Трампа показывают на камеру палец вниз во время выступления сенатора.