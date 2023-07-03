Сторонники Трампа освистали сенатора Грэма
Американского сенатора Линдси Грэма освистали во время митинга сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на CNN.
Критиковавший ранее Трампа Грэм пришел на митинг, чтобы его поддержать, однако собравшиеся отреагировали на это гулом и свистом.
«Ну что, можем найти что-то общее?» - сказал Грэм, прося людей успокоиться, однако они продолжили свистеть.
На распространившемся видео видно, что толпа неодобрительно свистит в течение нескольких минут. А некоторые сторонники Трампа показывают на камеру палец вниз во время выступления сенатора.
Ранее Грэм назвал Трампа «расистским, ксенофобным, религиозным фанатиком», которым может уничтожить США. Он также заявлял, что «смерть российских граждан на Украине является весьма удачной тратой денег со стороны Вашингтона».