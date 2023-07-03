В компании Meta* присоединили Киев к России

Житель Киева Александр не смог запустить рекламу на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) из-за того, что он, по данным геолокации, находится в России. В техподдержке компании на его вопрос ответили, что Киев — это «часть России».