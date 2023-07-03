В компании Meta* присоединили Киев к России
Житель Киева Александр не смог запустить рекламу на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) из-за того, что он, по данным геолокации, находится в России. В техподдержке компании на его вопрос ответили, что Киев — это «часть России».
«Только что возник кейс во время переписки с поддержкой в Meta (деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) — они считают, что Киев, это часть России. Прошу распространить эту историю, давайте изменим мнения людей в компании», — написал в своем аккаунте другой житель Киева Святослав Степаненко, приложив переписку компании с Александром.
Техподдержка предложила киевлянину сменить часовой пояс.
Социальные сети Meta попали под ограничения в марте 2022 года. Они стали недоступны для российских пользователей, включая рекламу.
*Деятельность компании Meta признана экстремистской, компания запрещена на территории России