МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины в стране Александра Шульгу из-за санкций Киева против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Imedi.

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Отмечается, что встреча проходит в настоящее время в министерстве.

Ранее глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили оценил действия президента Украины Владимира Зеленского по введению ограничения против Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Он выразил обеспокоенность тем, что это решение является политическим. По его словам, рейсы в Россию выполняют также авиакомпании Турции и арабских государств.