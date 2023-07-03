МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины в стране Александра Шульгу из-за санкций Киева против грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Imedi.
Отмечается, что встреча проходит в настоящее время в министерстве.
Ранее глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили оценил действия президента Украины Владимира Зеленского по введению ограничения против Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Он выразил обеспокоенность тем, что это решение является политическим. По его словам, рейсы в Россию выполняют также авиакомпании Турции и арабских государств.
1 июля украинский президент подписал указ, вводящий санкции против грузинской авиакомпании. Кроме того, ограничения затронули Гаиашвили.
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