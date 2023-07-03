Зеленский заявил о невозможности представить Украину без Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. Об этом политик высказался в интервью телеканалу CNN.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал глава государства.

Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».