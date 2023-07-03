Протесты во Франции: последние новости на сегодня 3 июля 2023

В конце июня 2023 года Францию охватила серия протестов и погромов из-за убийства подростка полицейским, по итогам шестой ночи беспорядков в стране сгорели почти 300 машин. Последние новости о беспорядках во Франции - в материале «Рамблера».

17-летний подросток из Нантера, одного из крупнейших пригородов Парижа, был застрелен полицейским 27 июня. Молодой человек, ехавший за рулем, был убит выстрелом в упор после отказа подчиниться полиции во время проверки соблюдения ПДД.

Видео дня

По французским законам он был слишком молод, чтобы иметь водительские права, то есть, находился за рулем незаконно. Офицер полиции утверждал, что стрелял, так как боялся, что подросток задавит его. Но видео, появившиеся в СМИ, продемонстрировали, что полицейский находился сбоку от авто и навел оружие на подростка еще до того, как машина начала двигаться. Он выстрелил, когда авто стало отъезжать.

Полицейскому предъявили обвинение в умышленном убийстве и затем его арестовали.

Беспорядки и столкновения с полицией вспыхнули вечером 27 июня и продолжаются с тех пор в разных городах страны.

Погромам подверглись полицейские участки, школы и ратуши, десятки полицейских автомобилей были сожжены, по ночам погромщики грабили магазины.

Шестая с момента гибели подростка ночь была намного спокойнее предыдущих, сообщает BFM TV.

Бронетехника в Марселе

Канал отмечает, что к этому моменту по всей стране было мобилизовано 45 тысяч жандармов и полицейских, а в Марсель была переброшена легкая бронетехника.

Задержания, пожары, раненые полицейские

За шестую ночь беспорядков полиция произвела 154 ареста, это намного меньше, чем в предыдущие ночи. Среди полицейских и жандармов ранения получили три человека.

На дорогах общего пользования за ночь зафиксировали 352 возгорания, были подожжены 297 авто и 34 здания. Нападению подверглись полицейский участок и казармы жандармерии.

План Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах начать «кропотливую и долгосрочную работу для глубокого понимания причин, которые привели к этим событиям». К вечеру вторника, 4 июля, должна быть организована его встреча с членами правительства.