В Гааге открыли центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине

"У нас две основных цели, - отметил со своей стороны еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. - Первая - это привлечь к суду всех ответственных [за конфликт на Украине]. Вторая - чтобы Россия заплатила за восстановление Украины, то есть компенсация ущерба от российского вторжения. То, что мы делаем сейчас - это собираем информацию для требований по компенсации ущерба. Затем мы создадим комиссию для анализа этих требований и затем мы должны будем создать механизм для их удовлетворения".