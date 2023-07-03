В Польше у детского дома обнаружили набитый деньгами ящик
Неизвестные оставили большой ящик, набитый сладостями и деньгами, у детского дома в деревне Длуга в Польше. Об этом пишет Poland Insider.
Сундук был перевит цепями и снабжен кодовым замком. К нему была прикреплена записка, которая гласила: «Пожалуйста, не бойтесь. Посылка – пожертвование, ничего опасного». Незнакомец, оставивший ящик, также позвонил в редакцию местного СМИ и сообщил код от замка.
Сотрудники детского дома побоялись, что там может быть бомба, и вызвали полицию. Правоохранители, открыв сундук, увидели внутри пачки денег и много сладостей. Всего детскому дому пожертвовали 100 000 злотых (около $25 тысяч) наличными.
По словам сотрудников детского учреждения, неизвестный принес этот необычный подарок в субботу около 7 утра. Воспитатель детдома заметил таинственного посетителя, но когда попытался с ним заговорить, тот скрылся.
Полиция сейчас расследует, откуда поступили эти деньги, не были ли они украдены или получены из незаконных источников.
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