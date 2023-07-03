Стало известно, сколько заплатили Лиз Трасс за поездку на Тайвань

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс заплатили 3,58 миллиона тайваньских долларов (115 тысяч долларов США) за четырехдневную поездку на Тайвань и встречу с руководством острова. Об этом сообщает Taiwan News.

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Трасс приехала на Тайвань по приглашению МИД острова, но большую часть этой суммы, 3,16 миллиона тайваньских долларов (101 тысяча долларов США) она получила от фонда Prospect Foundation, на мероприятии которого она выступила с речью.

Еще 395 тысяч тайваньских долларов (около 13 тысяч долларов США) в качестве расходов ей выплатило ей министерство иностранных дел Тайваня.