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В офисе Зеленского заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО

Саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, станет самым значимым «начиная с печально известного» саммита Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на своей странице в Twitter.

В офисе Зеленского заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО
© Lenta.ru

По его мнению, лидеры стран-членов НАТО должны осознавать «свою буквальную глобальную и историческую ответственность» перед планетой, а сам альянс «должен продемонстрировать стальную волю, неразрывное единство и силу духа».

«Этого можно достичь не яркими речами, а лишь конкретными решениями: нужен четкий зеленый свет для вступления Украины в НАТО в обозримой временной перспективе и конкретные масштабные решения по усилению военной поддержки украинских защитников», — добавил Подоляк.

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