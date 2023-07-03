В офисе Зеленского заявили об «исторической ответственности» саммита НАТО

Саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, станет самым значимым «начиная с печально известного» саммита Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил на своей странице в Twitter.