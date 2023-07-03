Стали известны подробности последних часов жизни экипажа «Титана»

Экипаж батискафа «Титан», взорвавшегося в Атлантике, совершал подводный спуск в полной темноте, чтобы сэкономить заряд батареи. Об этом рассказала Кристин Давуд - жена погибшего в батискафе Шахзада Давуда, пишет Daily Mail.

18 июня туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек: миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также наследник одной из самых успешных деловых династий Пакистана 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник».

Через час и 45 минут после погружения, в 9.45 утра, связь с батискафом прервалась. С 19 июня велась поисковая операция в северной части Атлантического океана, в итоге были обнаружены обломки подводного аппарата. Эксперты считают, что все, кто находился на борту, погибли мгновенно, даже не успев осознать, что именно произошло.

Кристин Давуд, жена Шахзада и мать Сулемана, рассказала, что ее сын и муж могли не попасть на борт батискафа, так как вылет самолета, на котором они должны были прибыть к месту погружения, задержали.

«На самом деле мы очень волновались, типа, о боже, а что, если они отменят и этот рейс тоже? Оглядываясь назад, я бы хотела, чтобы они это сделали», - рассказала она.

Давуд отметила, что ее муж был очарован историей «Титаника» и давно хотел спуститься к затонувшему кораблю. Изначально с ним должна была спускаться жена, но пандемия коронавируса вынудила супругов отложить погружение. После чего они приняли решение, что с отцом отправится Сулейман, который стал уже достаточно взрослым для этого.

По словам Кристин Давуд, они были уверены в безопасности спуска, так как исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш и его жена Венди специально встречались с ними в Лондоне, чтобы лично поговорить о конструкции подводного аппарата. Стоктон Раш был уверен, что отправиться в глубины Атлантики на «Титане» «безопаснее, чем перейти улицу».

В день погружения всем, кто готовился к спуску, было велено надеть толстые носки и шапку, так как на глубине может быть холодно. Также членов экипажа просили придерживаться диеты и отказать от кофе. При этом им было сказано, что на борту батискафа не было санузла, а только походный туалет за занавеской.

Пассажиров также попросили загрузить свою любимую музыку на телефоны, чтобы она воспроизводилась через динамик Bluetooth. Однако Стоктон Раш наложил запрет на музыку в стиле кантри. Он также предупредил их, что спуск будет проходить в кромешной тьме для экономии заряда. Но участникам погружения пообещали, что они увидят биолюминесцентных подводных существ.

Кристин Давуд сказала, что ее муж был ужасно взволнован предстоящим спуском. Перед тем, как пройти к батискафу, они с сыном облачились в специальные костюмы, ботинки со стальными носками, спасательные жилеты и шлемы, взвесились и позировали для фотографа.

«Ему нужна была дополнительная помощь, чтобы спуститься по лестнице во всем этом снаряжении, потому что ботинки были очень неуклюжими. И мы с дочерью Алиной подумали: «Надеюсь, что он не упадет в воду»», - рассказала вдова.

По ее словам, после того, как связь с батискафом прервалась, ее убедили, что возможны перебои и что у батискафа есть возможность сбросить балласт и всплыть.

«Я смотрела на океан, на случай, если смогу увидеть, как они всплывают на поверхность», - рассказала Кристин Давуд.