В Молдавии объявили траур по погибшим в аэропорту Кишинева офицерам

"В этот день во всех населенных пунктах страны, а также в дипломатических и консульских представительствах Республики Молдова за рубежом будут приспущены государственные флаги. В 12.00 память погибших почтят минутой молчания", - говорится в сообщении на сайте администрации главы Молдавии.

По данным МВД Молдавии стрельбу в аэропорту Кишинева устроил житель Таджикистана Рустам Ашуров, который является участником организованной преступной группы и у себя на родине подозревается в похищении банкира. Он пытался уехать в ЕС через Турцию и Молдавию, но правоохранители в Кишиневе отказали ему во въезде в страну. Во время сопровождения в зал ожидания для депортации злоумышленник застрелил Мунтяну и Чофу из пистолета, отобранного у пограничника. Он был обезврежен прибывшим спецназом, но получил тяжелые ранения и находится без сознания в госпитале под охраной полиции. Согласно закону Молдавии, ему грозит пожизненное заключение.