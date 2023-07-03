Оркнейские острова задумались об отделении от Великобритании

Власти Оркнейских островов в Шотландии допустили возможность выхода из состава Великобритании и присоединения к Норвегии. Об этом пишет The Daily Telegraph.

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По данным издания, предложение об «альтернативных формах правления» местные власти намерены обсудить 4 июля. Это связано с тем, что все большее число местных жителей недовольны действиями правительства как в Эдинбурге, так и в Лондоне.

Глава местного совета Джеймс Стокан пояснил, что Оркнейские острова не получают достаточного финансирования из шотландского или общего британского бюджета.

«Финансирование, которое мы получаем от правительства Шотландии, на душу населения значительно меньше, чем на Шетландских островах и Западных островах», - пояснил он.

По итогам обсуждений власти островов могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель. При этом также рассматривается опыт Фарерских островов, которые являются автономным регионом в составе Дании.

На Оркнейских островах проживает 22,5 тысячи человек. Они находятся на северо-востоке Шотландии и географически ближе к Осло, чем к Лондону. До 1472 года, когда они стали частью Шотландии по королевскому брачному договору, острова сотни лет находились под контролем Норвегии и Дании, пишет РИА Новости.

Напомним, в Шотландии не первый год говорят о желании выйти из состава Великобритании. Первый референдум о независимости региона состоялся еще в 2014 году, однако в тот раз большинство жителей выступили против отделения.