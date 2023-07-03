15 тысяч сотрудников отелей вышли на забастовку в Лос-Анджелесе

С началом туристического сезона на юге Калифорнии произошли массовые забастовки отельных рабочих. Более 60 отелей столкнулись с требованиями 15 тыс. сотрудников о повышении заработной платы и предоставлении дополнительных льгот. Об этом пишет Ura.ru.

В забастовках участвуют повара, горничные, посудомойщики, официанты, посыльные и сотрудники стойки регистрации. Сейчас они получают $20-25 в час (1700-2200 рублей) и требуют прибавку в $5 в час, а также улучшения медицинских пособий, увеличения пенсионных отчислений и снижения рабочей нагрузки.

Профсоюз также стремится создать «Фонд жилья для работников гостиничного бизнеса», чтобы помочь справиться с растущими расходами на проживание в Лос-Анджелесе. Многие сотрудники вынуждены тратить часы на дорогу до работы из-за невозможности себе позволить жить поблизости.