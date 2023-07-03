Обзор иноСМИ: разочарование Запада в Украине и угроза для членства Швеции в НАТО

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«Шансы Швеции на членство в НАТО невысоки»

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Неспособность Швеции предпринять «адекватные шаги в борьбе с террористическими организациями», ее неспособность экстрадировать членов этих организаций и, наконец, акция с сожжением Корана снижают вероятность положительного решения Турции по вступлению Швеции в НАТО, пишет Milliyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Считалось, на саммите могут объявить о вступлении Швеции в альянс, но теперь это вряд ли произойдёт. Ожидается, что Эрдоган проведет двусторонние встречи со многими лидерами в рамках саммита и «даст понять, что Турция будет иметь право голоса в будущем альянса, как это было в прошлом и настоящем», подчеркивает газета.

Литва ограничила транзит грузов через Россию и Белоруссию

Правительство Литвы ограничило транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию - в перечень в основном входят изделия с компонентами микроэлектроники и полупроводники. Об этом сообщает Verslo žinios.

Власти страны утвердили временный запрет на наземные перевозки грузов двойного назначения, идущие из Западной Европы в Среднюю Азию через территории РФ и Белоруссии, так как эта продукция может использоваться для боевых действий на Украине, отмечает издание. В Литве надеются помешать обходу санкций через соседние с Россией государства - ранее Вильнюс зафиксировал «несоразмерный рост» транзита некоторых товаров через Литву в третьи страны.

Berliner Zeitung: Запад разочаровался в Украине

Западные страны «с большими надеждами» поставили Украине танки и бронетранспортеры, рассчитывая, что использование этих боевых машин позволит ВСУ добиться значительных успехов. Однако примерно через месяц после начала украинского наступления Запад испытывает разочарование по этому поводу, сообщает Berliner Zeitung.

Издание приводит данные, согласно которым уничтожено уже четыре Leopard 2A6 и три Leopard 2A4, 25 американских БМП Bradley из США и другая техника. Всего стране было передано 18 танков Leopard 2A6 из Германии и 36 танков Leopard 2A4 из Польши, Испании, Норвегии и Канады. К началу июня ВСУ лишились около 13 процентов основных боевых танков. В 2023 году Германия выделила около 5,4 миллиарда евро на военную поддержку Украины. По сравнению с двумя миллиардами евро в 2022-м это значительные дополнительные инвестиции, отмечает Berliner Zeitung.

Во Франции поверили в дедолларизацию

Страны БРИКС хотят найти альтернативу доллару и «громко и ясно» заявляют об этом, пишет обозреватель Les Echos Клер Баржелес. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР представляют более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете: этого достаточно, чтобы дать им денежные амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором больше не будут доминировать американская мощь и доллар.

Став резервной валютой вместо фунта стерлингов после Второй мировой войны, доллар до сих пор занимает 58 мировых валютных резервов. Обозреватель Les Echos считает, что страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту.

Ученые предупредили о гибели пяти миллиардов из-за ядерной войны

Американские ученые считают, что ядерная война России и США спровоцировала бы голодные смерти более чем пяти миллиардов человек. Об этом рассказали на YouTube-канале Future of Life.