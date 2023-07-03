Французы пожертвовали сотни тысяч евро для семьи полицейского, убившего подростка

Интернет-пользователи собрали на онлайн-платформе по сбору пожертвований GoFundMe почти 860 тысяч евро для семьи полицейского, который застрелил подростка в пригороде Парижа. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Пожертвование на сайте сделали более 40 тысяч человек. При этом первоначальная цель составляла 50 тысяч евро.

Одновременно с этим на странице Leetchi шел сбор пожертвований для матери погибшего подростка. К моменту публикации пользователи собрали более 155 тысяч евро — пожертвования сделали более 8,2 тысяч человек.

Напомним, что беспорядки начались во Франции 27 июня, после того как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Предположительно, он оказал сопротивление полицейским. Сам правоохранитель заявлял, что открыл огонь после того, как водитель автомобиля во время проверки нажал на газ и попытался наехать на него.