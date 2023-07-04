Госдеп США предостерег американцев от поездок в Китай

Госдеп США призвал американцев по возможности отказаться от визитов в Китай. Об этом говорится на сайте ведомства.

Соответствующая рекомендация была дана 3 июля, и ее включили в обновленный список советов для путешественников. Как уточнили в Госдепе, предупреждение обусловлено "произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риска неправомерных задержаний". Американские чиновники призывают своих граждан соблюдать осторожность при посещении материкового Китая, а также специальных административных районов (САР): Макао и Гонконга.