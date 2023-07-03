Опубликованы скандальные фото с ноутбука сына Байдена

В сети появились скандальные фото с ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера, на которых он принимает наркотики за рулем машины. Снимки опубликовала газета New York Post (NYP).

На одном из фото 53-летний Хантер Байден демонстрирует что-то похожее на наркотики и принимает их, проезжая через жилой район в Арлингтоне в штате Вирджиния. На другом снимке, сделанном через два месяца во время поездки в Лас-Вегас, он показывает приборную панель своего автомобиля Porshe, на которой показана его скорость — 172 мили в час (276 километров в час).

Ноутбук Байдена-младшего, содержавший интимные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер.