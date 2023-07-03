Турецкая разведка: агенты «Моссада» следят за иностранцами в Турции

Турецкая контрразведка в течение нескольких месяцев наблюдала за агентами израильской разведывательной службы «Моссад», следивших за перемещениями иностранцев в Турции. Об этом сообщает A Haber.

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Сотрудники турецкой национальной разведывательной организации (MİT) выяснили, что агенты «Моссада» использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации, чтобы получить данные о живущих в Турции иностранцах.

В MİT утверждают, что израильская разведка отслеживала авто иностранцев с помощью GPS, определяла адреса Wi-Fi, взламывала их пароли и определяла места проживания людей.

Также в разведке заявили, что «Моссад» вербовал в Стамбуле людей арабского происхождения для отправки в Сирию и Ливан, где они должны были собирать разведданные и определять места проведения операций с беспилотников.