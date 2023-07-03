В Грузии заявили о планах оппозиции взять Сочи на фоне попытки мятежа Пригожина

Часть оппозиции Грузии планировала взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина . Об этом заявил глава правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — написал он.

Как утверждает Кобахидзе, реакция оппозиции свидетельствует о ее намерениях открыть второй фронт в Грузии. Представители оппозиции не скрывали, что если бы у них были соответствующие рычаги воздействия, то они использовали бы первый шанс для входа на танках в Абхазию и Цхинвали, отметил политик.