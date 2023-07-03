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Телеканал A Haber обвинил "Моссад" в слежке за иностранцами в Турции

Израильская разведка "Моссад" вела слежку за иностранцами, проживающими в Турции. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал A Haber.

Телеканал A Haber обвинил "Моссад" в слежке за иностранцами в Турции
© globallookpress.com

По его информации, Национальная разведывательная организация Турции установила, что агенты "Моссада" использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных о проживающих в республике иностранцах. Они следили за передвижением их транспортных средств с помощью GPS-устройств, определяли посещаемые иностранцами места по подключению их гаджетов к сетям Wi-Fi, устанавливали места их проживания в Турции.

Телеканал отмечает, что это может вызвать общественный резонанс в Турции среди иностранных граждан.