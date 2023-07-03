Телеканал A Haber обвинил "Моссад" в слежке за иностранцами в Турции

По его информации, Национальная разведывательная организация Турции установила, что агенты "Моссада" использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных о проживающих в республике иностранцах. Они следили за передвижением их транспортных средств с помощью GPS-устройств, определяли посещаемые иностранцами места по подключению их гаджетов к сетям Wi-Fi, устанавливали места их проживания в Турции.