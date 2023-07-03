Британские лорды публично признали Крым российским

Келин и его жена Ирина 12 июня в честь дня России устроили званый ужин, пригласив на него около 50 человек, в основном сотрудников российского посольства, иностранных дипломатов, а также «поддерживающих Россию британцев». Приглашенными также были члены палаты лордов Великобритании пэры Балф и Скидельски. Последний ранее входил в совет директоров компании «Русснефть».