Тревога объявлена в четырех областях Украины

Сразу в четырех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Она звучит в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Кроме того, тревогу слышат жители подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что удары ракетами «Искандер» по скоплению украинских боевиков возле Антоновского моста показали критическую уязвимость солдат ВСУ.