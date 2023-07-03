Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

С главным праздником белорусской государственности - Днем независимости - поздравил 3 июля соотечественников президент страны Александр Лукашенко.

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В тексте приветствия, которое излагает пресс-служба главы государства, с особой гордостью констатируется, что сформированный базис в десятимиллионной стране за годы независимости позволяет с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, "добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей", - убежден президент.

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Этот праздник отражает "дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу". Он хранит, по словам президента, "память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность".

Выбрав путь преемственного развития, подчеркивается в приветствии, в Беларуси "сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваивают современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваются социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину".

Александр Лукашенко пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году на республиканском референдуме. В том же году декретом президента был установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики), который отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года. Праздник стал символом национального возрождения страны.

В этот же день белорусский лидер направил поздравление и жителям Несвижа и Несвижского района по случаю 800-летнего юбилея города.

Как отметил президент, этот город-легенда, "колыбель белорусского книгопечатания, театрального, художественного и музыкального искусства, драгоценная жемчужина на карте Беларуси, достойно продолжая древние традиции, играет важную роль в социально-экономическом развитии Минской области, являясь лидером в производстве сельскохозяйственной продукции. В основе этих высоких достижений лежит рачительное отношение к своей земле и любовь к малой родине жителей региона.