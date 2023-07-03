В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В понедельник, 3 июля в индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Очаг землетрясения находился на глубине в 33 километра. Угрозы цунами не возникло.
Землетрясение сильно ощущалось в Джаяпуре, столице Папуа. Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе острова Ява вечером в пятницу, 30 июня. Землетрясение ощущалось в районе Джокьякарты, а также в восточной и центральной части Явы, самого густонаселенного острова Индонезии. Как минимум десять человек пострадали, один скончался во время землетрясения в результате сердечного приступа.
Нескольким сотням домов, офисам, медицинским и образовательным учреждениям был нанесен незначительный ущерб.