В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В понедельник, 3 июля в индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Очаг землетрясения находился на глубине в 33 километра. Угрозы цунами не возникло.

Землетрясение сильно ощущалось в Джаяпуре, столице Папуа. Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе острова Ява вечером в пятницу, 30 июня. Землетрясение ощущалось в районе Джокьякарты, а также в восточной и центральной части Явы, самого густонаселенного острова Индонезии. Как минимум десять человек пострадали, один скончался во время землетрясения в результате сердечного приступа.