В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу иностранцев

Уточняется, что инцидент произошел на участке Дубиче-Церкевне, когда гражданин Украины перевозил пятерых эфиопов. В польской пограничной службе также отметили, что 1 июля в Польшу через Белоруссию пытались попасть 187 человек, среди которых были граждане Сомали и Ирана.

В белорусское государство из них вернулись 45 человек. Накануне глава польского министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминский заявлял, что Польша направила группу из 500 полицейских на защиту границы с Белоруссией в связи с напряженной обстановкой. Он добавлял, что они присоединятся к 5000 пограничникам и к 2000 солдатам, охраняющим границу. До этого президент Польши Анджей Дуда говорил, что республика готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов частной военной компании "Вагнер".