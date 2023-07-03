Нетаньяху заявил, что операция в Дженине продлится "сколько потребуется"

Масштабная операция израильских силовиков по противодействию терроризму в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан продлится "сколько потребуется" для восстановления спокойствия и безопасности граждан Израиля. С таким заявлением выступил в понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по окончании совместного оперативного совещания с руководителями Министерства обороны, Службы общей безопасности и Генштаба израильской армии.

"Мы продолжим операцию сколько потребуется для восстановления мира и безопасности граждан Израиля", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "В последние месяцы Дженин стал городом-убежищем для террористов, и мы положим этому конец", - добавил Нетаньяху.

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Премьер указал, что Израиль добивается "изменения уравнения в борьбе с терроризмом", и реализует "это сегодня в Дженине, сочетая применение спецсредств, внезапности, силы и меняя правила". "Это также увеличивает возможности Государства Израиль по сдерживанию как для защиты от дальнейших террористических атак, так и для изменения баланса в регионе", - отметил Нетаньяху.

"Ночью Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против террора в Дженине, - напомнил глава израильского кабмина. - Наши [израильские] силы проникли в Дженине в логова террористов и наносят по ним [террористам] удары, задерживают разыскиваемых, уничтожают штабы, захватывают много оружия, а еще уничтожают лаборатории <…>, в которых создавали взрывчатку и взрывные устройства, предназначенные для убийства израильских мирных жителей".

По его словам, "все это [израильские] военные делают в одном из самых густонаселенных мест на земле, с минимальным ущербом для мирных жителей".

"Это директива - заботиться о собственной безопасности, а также максимально избегать причинения вреда невинным людям", - добавил премьер.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда они обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.