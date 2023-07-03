Президент Александр Вучич заявил, что Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России, введенным другими западными странами после начала военного конфликта на Украине, хотя остальные продолжают настаивать на этом шаге. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его речь в эфире телеканала Prva TV.

Президент подчеркнул, что несколько высокопоставленных лиц Сербии регулярно посещают западные посольства, заходя «на пудинг» и для критики властей.

«Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года», — подчеркнул Вучич, добавив, что все «матера пудинга» продолжают попытки переубедить Сербию, склонить ее на свою сторону и убедить ввести санкции против РФ.

Глава Сербии подчеркнул, что гордится независимостью своего государства и политики.