Литва ввела ужесточенные правила транзита для 57 групп товаров через РФ и Белоруссию

Решение правительства Литвы об очередном ужесточении порядка грузового транзита через территорию России и Белоруссии почти для 60 категорий товаров вступило в силу в понедельник. Как отметила глава Минэкономики Аушрине Армонайте, эта мера необходима, чтобы не допустить попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.

Правительством установлены 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.