Макрон потребовал разобраться в причинах беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил членам кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, которые происходили во Франции с 27 июня. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

В ходе заседания оперативного штаба по преодолению беспорядков, которое прошло в воскресенье вечером в Елисейском дворце, глава государства потребовал от всех участников встречи "начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции" и "что могло спровоцировать различные события".

Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков, происходящих в стране с 27 июня.

"Правительство будет на стороне полиции и жандармерии, - привел телеканал слова главы государства. - Главы МВД и Минюста должны сделать все необходимое для восстановления порядка".