Дмитрий Медведев заявил о близком финале в противостоянии с Западом
Киев не сможет вступить в НАТО, сообщил зампред Совбеза РФ в статье для «Российской газеты».
«Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали — в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть её гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России. Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», — написал Медведев.
Ранее Владимир Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США членство Украины в НАТО. Украинский лидер до этого отмечал, что если его страна не получит приглашения в НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска.