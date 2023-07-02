Дмитрий Медведев заявил о близком финале в противостоянии с Западом

«Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали — в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть её гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России. Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», — написал Медведев.