Медведев предостерег западных политиков от провокаций в адрес России

Западным политикам стоит помнить, что если их провокации в адрес России зайдут слишком далеко, от Москвы последует жесткий ответ, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко. К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец", - предупредил он.