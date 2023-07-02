В ЮАР ответили на сообщения об отравлении короля зулусов

Сообщения о госпитализации короля зулусов в ЮАР Мисузулу Казвелитини не соответствуют действительности, заявил его официальный представитель. По его словам, которые передает Times Live, лидер Южно-Африканской Республики проходил медицинское обследование в профилактических целях.

Офис короля счел благоразумным, чтобы во время визита король прошел тщательное медицинское обследование. Это было продиктовано контекстом наших нынешних пандемий, таких как Covid-19 и других опасных заболеваний, — сказал представитель короля зулусов.

О госпитализации Казвелитини с подозрением на отравление ранее сообщило BBC со ссылкой на главу администрации королевской семьи принца Мангосуту Бутелези.