Во Франции призвали уважать призыв семьи убитого подростка и прекратить насилие

Мэр первого французского города Нантер, где начались массовые протесты, Патрик Жарри призвал уважать призыв семьи убитого подростка и прекратить насилие. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он напомнил горожанам слова бабушки подростка, с которым расправился полицейский. Родственница погибшего призвала протестующих положить конец насилию.

«Я прошу всех жителей Нантера распространить это послание и действовать (…), чтобы его уважали», — заявил Жарри.

В последние дни во многих городах Франции проходят протестные акции. Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Уже известно, что в ходе массовых беспорядков правоохранительные органы задержали около тысячи человек. По данным телеканала BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были остановлены еще 994 человека в разных городах Франции.