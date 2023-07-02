Guardian: страны ЕС планируют нарушить ядерную сделку с Ираном

Власти Соединенного Королевства, ФРГ и Франции планируют нарушить условия ядерной сделки, рассказал обозреватель Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian. Он пояснил, что в качестве предлога для этого шага послужат приписываемые Ирану поставки беспилотников в Россию.

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Автор статьи напомнил, что срок наложенных на ракетную программу Ирана санкций истекает 18 октября 2023 года. Вместе с тем, европейские государства не планируют снимать ограничения с Тегерана.

Поводом для пролонгации санкций, по данным обозревателя, стали многочисленные публикации в западной прессе о мнимых поставках вооружений российским военным.