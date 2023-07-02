Шольц: Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет конфликт.

"Одно совершенно ясно - и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс. Условием членства является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов", - заявил канцлер в пятницу в интервью телеканалу ARD.

В то же время Шольц отметил, что Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.

"И по этому вопросу мы ведем очень активные переговоры с Украиной - почти с начала войны", - сказал он, отметив, что в них участвуют и другие тесные союзники ФРГ, причем не только США.

Дискуссия по вопросу вступления в НАТО

В преддверии саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля, Киев активизировал риторику, связанную с претензиями на вступление в альянс. Кулеба ежедневно рассказывает о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре.

При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прием Украины в альянс во время боевых действий невозможен, а страны-члены и Киев это понимают. По его словам, на саммите в Вильнюсе планируется "подвести Украину ближе к альянсу", создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву.