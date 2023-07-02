Шольц объяснил нежелание поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Берлин не желает поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для ударов по России, рассказал в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц пояснил, что власти Германии внимательно изучают запросы, полученные от Украины.

Вместе с тем, заметил канцлер, Берлин придерживается тех же принципов, что и президент США Джо Байден - поставляемое оружие не должно наносить удары по российским территориям.

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов сообщил, что ракеты Taurus представляют собой аналог англо-французских крылатых ракет Storm Shadow.