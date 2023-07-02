Кардинал Дзуппи: у Ватикана пока нет плана по мирным переговорам по Украине

Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Ватикан пока не располагает «планом, который мог бы способствовать началу переговоров» по Украине. Его слова приводит издание Il Resto del Carlino.

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«Нет ни мирного плана, ни посредничества, есть значительное стремление к тому, чтобы насилие прекратилось», — заявил Дзуппи.

По его словам, Ватикан «интересуют гуманитарный вопрос и защита жизни невинных людей».

Дзуппи отметил, что после его визита в Москву «пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров».