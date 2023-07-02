Бабушка 17-летнего убитого Нахеля призвала Францию к спокойствию и заявила, что участники беспорядков «используют ее внука в качестве предлога». Об этом сообщает BFMTV.

«Пусть они не бьют витрины, не ломают автобусы, школы. Мы хотим успокоить ситуацию. Мы не хотим, чтобы они устраивали погромы, пусть эти люди успокоятся», - призвала Надия, бабушка погибшего.

По ее словам, она хочет «чтобы всё это прекратилось». Сейчас она хочет наказания только для «полицейского, убившего ее внука», но не имеет претензий к другим правоохранителям.

Бабушка Нахеля также заявила, что она испытала «душевную боль» и негодование, узнав, что французы собрали в интернете более 600 тысяч евро для фонда помощи белому полицейскому Флориану М., застрелившему ее внука – выходца из семьи алжирского происхождения. Сейчас полицейский арестован.

Фонд солидарности создал Жан Мессиа - экономист и медийная личность, в прошлом политик. Деньги перечисляются для оказания помощи семье полицейского. Как пишет CNews, Мессиа призвал «массово поддержать Флориана и наши правоохранительные органы».

Эта ситуация задела семью Нахеля.

«Мое сердце болит. Но он будет наказан, как и все остальные. Я верю в справедливость», - сказала Надия.

Этой ночью в нескольких городах Франции произошли новые вспышки насилия, несмотря на мобилизацию 45 000 полицейских и жандармов.