СМИ: сожжение Корана поставило под угрозу членство Швеции в НАТО

Очередная акция по сожжению Корана у мечети в Стокгольме и резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на инцидент поставили под угрозу шансы Швеции на скорое вступление в НАТО. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на газету Milliyet.

В публикации отмечается, что многие турецкие чиновники, включая Эрдогана, негативно отреагировали на сожжение Корана в Стокгольме. По мнению журналистов, этот фактор уменьшает вероятность скорого вступления Швеции в НАТО. Авторы напомнили, в июле пройдут мероприятия альянса, на которых вопрос присоединения страны к блоку «встанет ребром».

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что в альянсе стремятся завершить процесс вступления Швеции до саммита блока, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

«Шестого июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится еще одна встреча, в которой примут участие министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии, а также главы разведывательных организаций и советники по национальной безопасности», — отмечается в публикации.