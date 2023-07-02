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Байден намерен посетить Великобританию, Литву и Финляндию в июле

Президент США Джо Байден намерен посетить с официальным визитом Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля.

Байден намерен посетить Великобританию, Литву и Финляндию в июле
© globallookpress.com

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что в Британии у Байдена запланированы встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королём Карлом III.

В Литве американский лидер примет участие в саммите Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич ждёт обострения в Косове и активизации контрнаступления ВСУ к саммиту НАТО.