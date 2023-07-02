Командующий ВМС Украины потребовал от Запада мощные корабли

Украина надеется получить от западных стран современные военные корабли, рассказал в интервью порталу «АрмияInform» командующий ВМС республики вице-адмирал Алексей Неижпапа. Об этом пишет РИА «Новости».

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Неижпапа подчеркнул, что желает получить современные корабли в максимальном количестве. Вместе с тем, отметил военачальник, в ближайшее время такие корабли не могут быть построены и предоставлены Украине.

Соответственно, заметил он, республику устроят обладающие мощью и потенциалом суда, срок службы которых составляет еще не менее 10-15 лет.

По его словам, получение кораблей позволит Украине стать «морским государством, а не государством у моря».

Кроме того, заметил Неижпапа, республике требуются корабельные платформы, самолеты, ударные вертолеты. Он добавил, что они необходимы для масштабного развития флота.