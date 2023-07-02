Шольц заявил, что в Германии с тревогой следят за событиями во Франции

Правительство ФРГ с тревогой следит за развитием ситуации во Франции, где вспыхнули беспорядки после гибели подростка. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Глава правительства отметил, что Германия и Франция поддерживают дружеские отношения, "являются парой" в усилиях по развитию Евросоюза.

"Поэтому мы с беспокойством следим [за ситуацией]. Я очень надеюсь и уверен, что французский президент [Эмманюэль Макрон] найдет пути для улучшения ситуации", - сказал Шольц.

Беспорядки начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу.