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Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, чтобы принести удачу своему народу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Presse (AFP).

Мэр мексиканского города женился на крокодиле
© Соцсети

Мужчина сыграл свадьбу с самкой крокодила в рамках традиционного ритуала. Считается, что таким «брачным союзом» жители могут задобрить богов, чтобы те обеспечили их дождями, хорошим урожаем, миром и спокойствием.

Рептилия получила имя Алисия Адриана.

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — заявил мэр города.

Отмечается, что во время церемонии пасть крокодила была перевязана веревкой.

Ранее стало известно, что ученые впервые в истории зафиксировали непорочное зачатие у крокодила. Самка, которая 16 лет прожила в вольере без самца, сделала кладку яиц, которые оказались жизнеспособными.

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