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Глава МИД Австрии Шалленберг: Москва и Вена не поддерживают диалог на официальном уровне

Глава австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг заявил, что страна не поддерживает диалог на официальном уровне с Россией. Об этом сообщает ORF.

Глава МИД Австрии высказался об отношениях Вены и Москвы
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«На официальном уровне — нет», — сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в Москве австрийское посольство работает в «открытом» режиме и «больше тут нечего добавить».

До этого стало известно, что Австрия приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений после мятежа в России главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

8 июня сообщалось, что оппозиционная «Австрийская партия свободы», которая выступает против антироссийских санкций, выиграла суд с правящей «Австрийской народной партией» по иску с обвинениям в получении средств от России.

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