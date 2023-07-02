Иран и Египет намерены восстановить авиасообщение

Иран и Египет намерены в ближайшее время восстановить прямое авиасообщение между своими столицами. Об этом на пресс-конференции в Тегеране в воскресенье заявил глава совета директоров иранского бюро авиаперевозок и туризма Хорматолла Рафии, передает IRNA.

В своем выступлении чиновник упомянул об открытии прямого рейса между Тегераном и Каиром в ближайшее время. Это событие станет символическим и знаменует нормализацию отношений Ирана и Египта.

Рафи отметил, что пока у Ирана нет диппредставительства в Египте, поэтому поездки будут осуществляться через Ирак. Эта страна стала посредником в ирано-египетских переговорах о расширении туристического сотрудничества.

Известно также, что делегация египетского министерства туризма и древностей в ближайшие дни посетит Иран.