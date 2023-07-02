Парижская полиция будет использовать дроны для наблюдения за порядком

Префектура полиции Парижа сообщила в Twitter, что разрешила использовать беспилотники с целью наблюдения за порядком в столице и соседних департаментах с вечера 2 июля до утра 3 июля, передает ТАСС.

«Распоряжение префектуры разрешает съемку, запись и передачу изображений с помощью дронов в Париже, некоторых коммунах департамента 92 (О-де-Сен), на всей территории департамента 93 (Сен-Сен-Дени) с 18:00 (19:00 мск. — «Газета.Ru») сегодняшнего вечера до 06:00 (07:00 мск. — «Газета.Ru») утра понедельника, 3 июля», — сказано в сообщении.

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес до этого заявил, что вводить чрезвычайное положение в городе преждевременно. По его словам, власти города пока обладают достаточными ресурсами для подавления беспорядков без введения режима ЧП. Он добавил, что введенные ранее ограничения на движение общественного транспорта в столичном регионе после 21:00 (22:00 мск) продолжатся.