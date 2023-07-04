Пик беспорядков во Франции пройден

Президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране пройден. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

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«Надо быть осторожным в отношении предстоящих дней и недель, но, как можно судить, пик беспорядков пройден», — сказал Макрон.

Он также добавил, что власти должны стремиться к устойчивому порядку, как к «наивысшему приоритету».

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. Беспорядки продолжаются.