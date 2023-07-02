Guardian: страны ЕС нарушат ядерную сделку из-за поставок Ираном БПЛА в РФ

Великобритания, Германия и Франция хотят использовать приписываемые Ирану поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию в качестве предлога для нарушения условий ядерной сделки. Об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian.

По ее информации, европейские страны не собираются снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет, срок действия которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года. Согласно The Guardian, еще одним поводом для нарушения сделки "евротройка" сочла спекуляции в западной прессе о возможных поставках Ираном баллистических ракет России. Как отметило издание, реакция иранских властей на решение европейских стран "остается неясной".

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы республики. Продление действия антииранских ограничений станет первым значительным примером несоблюдения странами "евротройки" условий ядерной сделки, заявил агентству аналитик Вашингтонского института по Ближневосточной политике Генри Роум. Решение о сохранении санкций должно быть одобрено всеми 27 странами - членами ЕС, однако этот вопрос еще не обсуждался.